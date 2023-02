Arnold Clark Cup, le formazioni di Italia-Corea del Sud: una rossonera titolare

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Cambia ancora l'Italia Femminile nella terza e ultima gara di Arnold Clark Cup. La ct Bertolini per ritrovare la vittoria si affida in attacco a Giacinti come punta centrale supportata da Serturini e Cantore. a centrocampo la coppia giallorossa Greggi-Giugliano viene affiancata da Caruso, mentre in difesa Lenzini dovrebbe agire a sinistra con Filangeri in mezzo. Ma potrebbe essere anche un 3-5-2 con Bergamaschi e Serturini esterne e Cantore più vicina alla 9 giallorossa.

La Corea del Sud schiera le sue stelle Ji in mezzo al campo e Choe al fianco di Lee sulla trequarti con Son unica punta. Difesa a tre con la capitana Kim Hey-Ri a guidare il reparto. Queste le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Filangeri, Linari, Lenzini; Caruso, Giugliano, Greggi; Cantore, Giacinti, Serturini. Ct Bertolini

Corea del Sud (3-4-2-1): Kim Jung-Mi; Choo, Kim Hye-Ri, Lim; Kang, Yun-Ji, Ji, Jang; Lee, Choe; Son. Ct Bell