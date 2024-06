Banco BPM e AC Milan celebrano la vittoria dello Scudetto della Primavera Femminile

vedi letture

Questa mattina si è tenuto presso la sede di Piazza Meda di Banco BPM l’incontro tra i vertici della Banca e la squadra Primavera Femminile di AC Milan, neo campione d’Italia per celebrare la vittoria dello Scudetto.

All’evento hanno partecipato gli Amministratori Delegati delle due società partner, Giuseppe Castagna e Giorgio Furlani, il responsabile Corporate e Investment Banking di Banco BPM, Luca Manzoni, insieme alla collega responsabile della Concessione dei Crediti, Cristina Brambilla, il CCO di AC Milan, Maikel Oettle, e il CFO di AC Milan, Stefano Cocirio.

Le ragazze della Primavera di AC Milan, prima di incontrare e salutare i vertici della Banca e del Club, hanno avuto la possibilità di effettuare una visita guidata della sede storica di Banco BPM, Palazzo Greppi e Palazzo Corio Casati, del caveau e della mostra allestita nel salone centrale della banca in cui fino a fine giugno sono esposti 14 dipinti della collezione di Banco BPM sul tema iconografico della maternità. Questo genere di attività culturale dedicato alle giocatrici si inserisce in un contesto di iniziative inserite nell’accordo di partnership siglato la scorsa estate.

“La visita odierna e la celebrazione della nostra Primavera femminile da parte di Banco Bpm - afferma Maikel Oettle, AC Milan Chief Commercial Officer - testimoniano l’unione di questi due brand, legati da una vision strategica e lungimirante rispetto alla valorizzazione del talento e dell’empowerment femminile. Con Banco BPM, nostro partner da 11 anni e sponsor di maglia, proprio per il femminile, della Prima Squadra e Primavera, continuiamo a guardare nella stessa direzione per ottenere insieme altri grandi risultati”.

“Queste giovani donne, che con impegno e dedizione sono riuscite a raggiungere un obiettivo importante come la vittoria del Campionato, sono un esempio per tutte coloro che con serietà e professionalità ogni giorno si impegnano per ottenere risultati in ambienti storicamente conservatori. Celebrare oggi il loro scudetto significa anche riconoscere il successo di tante donne manager da tempo impegnate in banca e che sempre più assumono ruoli apicali e di grande responsabilità”, dichiara Cristina Brambilla, responsabile Concessione Crediti di Banco BPM

La mattinata si è conclusa con i festeggiamenti per l’importante traguardo sportivo raggiunto.