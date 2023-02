Como-Milan, l’ex Stapelfeldt torna in campo proprio contro le rossonere

MilanNews.it

© foto di Fabrizio Cusa ufficio stampa Como Women

Torna Nina Stapelfeldt. Dopo 4 mesi sfortunati che hanno fermato la forte attaccante svizzera, l’ex Milan Stapelfeldt ha fatto il suo rientro proprio contro le rossonere al 57° della partita odierna. Un problema muscolare aveva messo ai box la punta che in carriera non si era mai fermata così a lungo per un problema fisico. Nella passata stagione il vecchio 10 del Milan aveva chiuso l'annata come miglior marcatrice in rosa per gol / minuti giocati e si è confermata anche quest’anno con una sola partita da titolare e una rete in coppa Italia.