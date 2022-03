Coppa Italia Femminile, le convocate della Juventus per la sfida al Milan

MilanNews.it

© foto di Enzo Montemurro

Le Juventus Women sono pronte a continuare a inseguire l'obiettivo Coppa Italia Femminile. L'ostacolo in semifinale è rappresentato dal Milan, con l'andata in programma in casa delle rossonere. Fischio d'inizio sabato 12 marzo alle 14:30, con diretta su Juventus TV. Di seguito la lista delle convocate da Mister Montemurro.