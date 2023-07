Danimarca Femminile, la rossonera Thrige chiamata al posto di Pedersen

vedi letture

Il Mondiale Femminile in Oceania è prossimo al suo inizio. La Danimarca ha annunciato che Sofie Pedersen ha dovuto alzare bandiera bianca per colpa di un infortunio. Al suo posto il Ct danese ha chiamato Sara Thrige, giocatrice del Milan, commentando così: "Siamo felici di selezionate Sara per sostituirla, ha dimostrato di meritare un posto in questa squadra".