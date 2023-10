Femminile, il prossimo impegno sabato 7 contro la Juventus

Il Milan femminile domenica ha festeggiato la sua prima vittoria in campionato, 1-0 in casa del Napoli. Primi tre punti stagionali per le ragazze di Ganz dopo la sconfitta nel primo turno contro la Roma campione di Italia. Ora il prossimo impegno delle rossonere è previsto per il prossimo sabato, il 7 ottobre. Ad attendere il Milan un'altra gara molto dura: al Puma House of Football arriva la Juventus. Calcio di inizio ore 19.