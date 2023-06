Femminile, l'under 15 è in finale! Piegato il Napoli: il 30 l'atto conclusivo

MilanNews.it

Grandissimo risultato per l'under 15 femminile che ha vinto la sua semifinale scudetto contro il Napoli per 3-1. Decisive per le giovani rossonere le reti di Stendardi, autrice di una doppietta, e Montaperto. Ora l'atto conclusivo per coronare un sogno: la finalissima si disputerà il prossimo 30 giugno al Bianchelli di Senigallia e la gara sarà trasmessa su Dazn.