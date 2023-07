Femminile, le parole di Giulia Semplici a Tuttosport: "Il mio sogno è esordire con il Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giulia Semplici, classe 2004, è un difensore del Milan che lo scorso 28 giugno (QUI la notizia) è stata ufficializzata come membro della prima squadra rossonera per la prossima stagione. Per lei, cresciuta nel settore giovanile rossonero, è un grande traguardo, specialmente se si considera che sarà la prima a fare questo tipo di percorso. Queste le sue sensazioni a Tuttosport.

Come ha appreso la notizia: "Ero in spiaggia. Appena l’ho saputo mi sono fatta una corsa che è finita con il tuffo in mare più bello della mia vita".

Prima volta con la maglia del Milan: "Mi tremavano le gambe, anche se era “solo” un’amichevole. Pensavo “sto giocando nel Milan, wow”. Io vengo da un paesino ed ero abituata a giocare coi maschi. All’improvviso mi trovavo in una squadra importante, professionistica, con delle femmine e mi sembravano tutte forti".

Punti di forza: "Sono migliorata nel modo di stare nel mio reparto e anche tanto nella costruzione del gioco, grazie agli insegnamenti di Davide Corti"

Dove migliorare: "So che posso e devo migliorare ancora: essendo abbastanza timida, dovrei per esempio iniziare a parlare un po’ di più, anche perché, giocando in difesa, la mia posizione è dietro a tutte e devo coordinare chi è davanti".

Sulle sue ambizioni: "Vorrei essere una persona contenta, nella vita in generale. E avere la salute. E poter giocare in pianta stabile in Serie A. Il mio sogno in questa stagione sarebbe quello di esordire con il Milan e, se succedesse, mi tremeranno ancora le gambe, ovviamente"