Femminile, Rincon: "Avevo offerte da Milan e Roma, ma la situazione della Samp ha complicato tutto"

vedi letture

Yoreli Rincon avrebbe potuto continuare la sua avventura in Italia dopo l’addio alla Sampdoria in cui ha militato nell’ultimo biennio. Lo rivela la stessa colombiana, ora in forza all’Atletico Nacional, in un’intervista rilasciata a ESPN in cui svela due offerte da top club italiani.

“Non pensavo di interrompere il mio ciclo in Italia. Sono stata la miglior assist-woman della Serie A e ho avuto offerte da Roma e Milan. Però non si sono concretizzate perché dovevo andare in prestito e la Sampdoria non stava attraversando un bel momento finanziario. - continua Rincon come riporta Tuttocalciofemminile - Non è stata una mia decisione. Alla fine dell’anno, la società ci disse che sarebbe stato difficile ripartire, non è un segreto che il calcio femminile dipenda da quello maschile. A quel punto ho sentito il progetto dell’Atletico Nacional e mi ha motivato a tornare”.