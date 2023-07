MilanNews.it

Valentina Cernoia, storica calcatrice della Juventus e della nazionale italiana che in bianconero ha giocato le ultime 6 stagioni, saluterà Torino dopo il Mondiale in Nuova Zelanda. L'esperta calciatrice, secondo quanto rivela oggi Tuttosport, è pronta ad accasarsi al Milan che realizzerebbe in tal modo un grande colpo.