Femminile, vittoria nell'amichevole con il Parma: doppietta di Marinelli

Ottima prova in amichevole per il Milan femminile che si avvicina all'inizio del campionato con una sfida in casa del Parma. Le ragazze di Ganz hanno vinto per 3-1 e subito si è messo in mostra il nuovo acquisto Gloria Marinelli che ha siglato una bella doppietta. La terza rete rossonera a opera di Soffia. da segnalare anche l'esordio in rossonero della nuova centrocampista Valentina Cernoia.