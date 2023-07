Festeggiamenti anche nel Milan Femminile: tanti auguri ad Asllani!

Non solo Reijnders e Adli, oggi si festeggia anche in casa Milan Femminile anche se la festeggiata non c'è perchè impegnata ai Mondiali in Oceania. Si tratta di Kosovare Asllani, stella dell'attacco rossonero e capitano della Svezia, che quest'oggi spegne 34 candeline. Compleanno festeggiato con una sonora vittoria sull'Italia ai Mondiali nella mattinata italiana. Il profilo AC Milan Women ha scritto su Instagram: "Un giorno speciale per Kosovare Asllani. Buon compleanno Kosse!"