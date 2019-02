Fiorentina Women's, Guagni: "Vogliamo superare il Milan"

Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women's, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento allo Store ufficiale della Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "È un periodo molto intenso, avevamo tante partite. Avevamo l'obiettivo di superare il Milan in cima, ora siamo lì e non possiamo fare passi falsi. Dobbiamo fare bene le prossime due e poi guarderemo Juve-Milan, dove qualcuno perderà qualcosa. Potrebbe essere una bellissima domenica. Le ultime abbiamo fatto bene in tutti i reparti. Abbiamo lavorato sulla difesa perché subivamo troppi gol e abbiamo ottenuto risultati buoni. Rigiocare con il Bari? Giusto ripeterla, il risultato era netto ma fa niente. Abbiamo vinto e preso i tre punti. È un impegno in più sulle gambe ma affrontiamo tutto. Lotta scudetto? In Nazionale ci lanciamo qualche frecciatina ma lavoriamo per essere tutte pronte in estate".