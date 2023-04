Giacinti e Bonansea trascinano l'Italia alla vittoria: 2-1 sulla Colombia in una gara scorbutica

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia conquista una vittoria preziosa nell'ultima amichevole prima del ritiro per il Mondiale che si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda questa estate. Contro la Colombia, in una gara scorbutica a tratti e molto equilibrata, finisce 2-1 grazie a una giocata di Bonansea che propizia l'autogol di Ramos.