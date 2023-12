Il Milan Femminile sconfitto a Roma, ma ci sono indicazioni positive

Finisce 2-1 Roma-Milan Femminile, sfida valida per la 10ª giornata di Serie A Femminile. Come riportato da acmilan.com, ci sono delle indicazioni positive su cui si può costruire in vista dell'ultimo appuntamento del 2023, la sfida di sabato 16 dicembre (ore 12.30) al PUMA House of Football contro il Napoli.

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 2-1

ROMA (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Aigbogun; Greggi (24'st Feiersinger), Kumagai, Giugliano (48'st Tomaselli); Glionna (24'st Serturini), Giacinti, Haavi. A disp.: Korpela, Öhrström; Valdezate; Ciccotti; Pellegrino Cimò, Zouhir. All.: Spugna.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Guagni (19'st Árnadóttir), Swaby, Piga, Bergamaschi; Grimshaw (41'st Adami), Cernoia (41'st Vigilucci), Dubcová (24'st Marinelli); Laurent, Stašková (19'st Dompig), Asllani. A disp.: Babb; Fusetti, Soffia; Mascarello. All.: Corti.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi.

Gol: 24' rig. Asllani (M), 13'st Giugliano (R), 19'st Di Guglielmo (R).

Ammonite: 27' Di Guglielmo (R), 32' Bergamaschi (M), 12'st Grimshaw (M), 47'st Giacinti (R).