In vendita i biglietti per Milan-Roma di Coppa Italia Femminile

© foto di www.imagephotoagency.it

La Coppa Italia Femminile entra nel vivo con la Semifinale d'andata tra Milan e Roma Femminile. Si gioca domenica 5 marzo alle 14.00 al PUMA House of Football contro la capolista del campionato di Serie A. Una sfida di alto livello per continuare a inseguire il sogno di un trofeo, che nel maggio 2021 si era infranto in Finale proprio contro le giallorosse. La formazione di Mister Ganz vive un ottimo momento di forma e proverà a sorprendere la Roma nel primo round di questa Semifinale.