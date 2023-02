Italia Femminile, Bertolini senza mezzi termini: "Ora bisogna vincere"

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Ora bisogna vincere". Non usa mezzi termini la ct dell'Italia, Milena Bertolini, consapevole dell'importanza della partita contro la Corea del Sud, terzo e ultimo appuntamento della trasferta inglese per la 'Arnold Clark Cup', che dovrà ridare morale alla squadra dopo i deludenti risultati dell'ultimo periodo. Le azzurre scenderanno in campo domani a Bristol, alle 17.45 italiane. Dopo i progressi visti contro il Belgio e soprattutto contro l'Inghilterra campione d'Europa, la ct vuole domani "un approccio determinato fin dai primi minuti - ha dichiarato in conferenza stampa - anche se con l'Inghilterra abbiamo fatto bene. Rispetto alle ultime uscite serviranno più cattiveria agonistica e attenzione, sono questi i principali aspetti da migliorare. Dobbiamo continuare a lavorare per tornare al successo". La selezione asiatica, allenata dal 2019 dall'inglese Colin Bell, ha perso i tre precedenti disputati contro l'Italia, ma cercherà di invertire il trend non chiudere il torneo all'ultimo posto. Un obiettivo condiviso anche dalle Azzurre le quali però cercano più che altro una svolta a livello mentale: "In questo momento l'umore non è dei migliori - ha aggiunto Milena Bertolini - riuscire a vincere sarebbe fondamentale ma sono convinta che se fai le prestazioni i risultati prima o poi arrivano. Affronteremo una formazione dinamica e organizzata, magari meno esperta ma pur sempre molto temibile. Domani - ha proseguito - vedremo qualche ragazza che finora ha giocato meno, questa manifestazione serve proprio per capire chi è già pronta a calcare certi tipi di palcoscenici. Il gruppo che prenderà parte al Mondiale si sta definendo ma c'è sempre la possibilità di qualche innesto dell'ultimo momento". (ANSA).