LIVE MN - Femminile, Sassuolo-Milan (0-0) - Prima storica qualificazione in Champions League delle rossonere

Prima storica qualificazione in Champions League Women per il Milan Femminile di Maurizio Ganz. Il match contro il Sassuolo, valevole per il secondo posto in classifica, termina 0-0, nonostante le tante occasioni. Risultato perfetto per le rossonere, a cui bastava solo un punto per essere matematicamente qualificate alla competizione europea. Il Milan, quindi, parteciperà alla prossima edizione della Champions League Women.

93' Finisce qui! Il Milan è in Champions.

90' Tre minuti di recupero.

86' Cambio nel Sassolo: dentro Battelani, fuori Santoro.

83' Ammonizione anche per Bugeja.

78' Cartellino giallo per Babb.

68' Grandissima occasione per il Sassuolo: Bugeja colpisce il palo anticipando Babb in uscita.

63' Errore clamoroso di Grimshaw a porta praticamente spalancata. L'attaccante rossonera, dopo aver rubato palla a Lemey, spara addosso a Filangeri, unica difensore sulla linea di porta.

58' Ci prova Grimshaw in girata: palla alta sopra la traversa.

53' Occasione Milan: ci prova Giacinti dal limite ma la risposta di Lemey è eccezionale.

45' Inizia il secondo tempo.

Nonostante un primo tempo bellissimo e pieno di occasioni - soprattutto per le rossonere, che hanno colpito un palo con Hasegawa - il risultato al termine dei primi quarantacinque minuti è ancora 0-0. Ricordiamo che al Milan serve almeno un punto per avere la matematica certezza per partecipare alla prossima Champions League.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

39' Doppia occasione per il Milan: prima con Hasegawa, che impegna Lemey, e poi con un colpo di testa di Grimshaw terminato fuori.

35' Ora è il Milan che fa la partita e tiene in mano il pallino del gioco.

31' Diagonale di Grimshaw: palla fuori di nulla. Altra occasione per le rossonere.

25' PALO!! Giacinti vede Hasegawa tutta sola a tu per tu con Lemey, ma la giapponese colpisce in pieno il legno! Milan vicinissimo al vantaggio!

20' Hasegawa ci prova direttamente dal punizione, deviazione della barriera e palla che rimane in area. In uno scontro aereo, poi, si fa male il portiere del Sassuolo.

15' Corner per il Milan: Giacinti prova l'acrobazia ma la palla termina alta sopra la traversa.

11' Tiro di Santoro dal limite: Babb para e mette in corner.

10' Ci prova Hasegawa dalla distanza, ma la conclusione termina a lato della porta.

7' Il Sassuolo attacca, il Milan difende e riparte: sembra questa l'impostazione della partita.

1' Si parte!

- Rossonere in campo con la nuova maglia della prossima stagione.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Milan femminile, match valido per la ventunesima giornata di Serie A e per un posto di Champions League. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

SASSUOLO: Lemey, Filangeri, Orsi, Philtjens, Santoro, Lenzini, Tomaselli, Cambiaghi, Mihasgi, Pirone, Bugeja. A disp.: Ferrato, Giurglu, Brignoli, Brundin, Monterubbiano, Battelani, Pondini, Lauria, Pellinghelli. All.: Piovani.

MILAN: Babb, Fusetti, Vitale, Agard, Grimshaw, Jane, Hasegawa, Boquete, Tucceri, Giacinti, Bergamaschi. A disp.: Piazza, Salvatori Rinaldi, Conc, Spinelli, Tamborini, Dowie, Rask, Mauri, Rizza. All.: Ganz.