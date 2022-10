MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi pomeriggio il Milan Femminile tornerà in campo per l'8^ giornata di Serie A e lo farà in casa del Pomigliano. Il match sarà diretto da Luca Cherchi di Carbonia.

La partita potrà essere seguita in diretta con il live testuale su MilanNews.it.