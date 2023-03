Milan Femminile, il portiere della nazionale afghana Nazira Khair Zad si sta allenando con le rossonere

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport nella sua versione online ha raccontato la storia del portiere della nazionale afghana femminile Nazira Khair Zad, fuggita per la guerra da Kabul poco meno di un anno fa e arrivata in Italia per poter continuare a vivere la sua vita di donna e sportiva. Nazira è arrivata in Italia nell'agosto del 2021. Negli ultimi mesi, con lo status di rifugiata, è stata a Ferrara e poi Bologna fino a Milano.