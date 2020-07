Milan femminile, la gioia di Caroline Lask: "Non vedo l'ora di iniziare"

Dopo l'ufficialità del suo arrivo al Milan, Caroline Lask, nuova centrocampista della formazione femminile rossonera, ha pubblicato questo messaggio su Twitter: "Così felice e emozionata di essere qui e fare parte del Milan. Non vedo l'ora di cominciare."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> So happy, proud and excited to be here and to be a part of <a href="https://twitter.com/acmilan?ref_src=twsrc%5Etfw">@acmilan</a>! ️ Can’t wait to get started <a href="https://t.co/7GigGuIejW">https://t.co/7GigGuIejW</a></p>— Caroline Rask (@Caroline_Rask8) <a href="https://twitter.com/Caroline_Rask8/status/1283738613793136642?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>