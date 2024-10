Milan Femminile, Nadim si ricuce la coscia da sola: "Un beneficio dell'essere anche medico"

“Uno dei benefici quando sei anche un medico". Con questa battuta la calciatrice del Milan Nadia Nadim ha scherzato sui propri canali social postando un video in cui, dopo l’ultima gara di campionato, vinta per 1-0 contro la Sampdoria, si sta suturando una ferita alla coscia da sola.

“Sono solo io che mi rattoppo, così da essere pronta per la prossima partita”, scrive la danese, che parla fluentemente sette lingue, che parallelamente alla carriera da calciatrice – che l’ha portata a vestire maglie prestigiose come quelle di Portland Thorns, Manchester City, Paris Saint Germain e infine Milan, oltre a quella della nazionale – ha conseguito nel 2022 una laurea in medicina con specializzazione in chirurgia ricostruttiva.

Classe '88 Nadim è nata e cresciuta a Herat in Afghanistan venendo costretta a fuggire, assieme alla famiglia, nel 2000 dopo che il padre Rabani Nadim, generale dell'esercito afgano, venne sequestrato e ucciso dai talebani. Un viaggio che toccò prima il Pakistan, poi l'Italia fino a terminare in Danimarca dove iniziò a muovere i primi passi da calciatrice ottenendo poi la cittadinanza una volta maggiorente arrivando a diventare una delle calciatrici più influenti nel paese scandinavo, 105 presenze e 38 reti con la Nazionale, e nel mondo.

