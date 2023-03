Milan Femminile, Soffia: "La Coppa Italia è un obiettivo perchè siamo il Milan e il Milan vince"

Angelica Soffia, centrocampista del Milan Femminile di Ganz, è stata intervistata da Milan Tv in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia che le rossonere giocheranno domenica alle 14 contro la Roma, ex squadra della calciatrice del Milan. Queste le dichiarazioni della numero 20.

Sulla Coppa Italia: "E' un obiettivo perchè siamo il Milan e l'obiettivo del Milan è vincere e farlo bene. La Coppa è un obiettivo possibile e lo deve essere"

Su cosa servirà contro la Roma: "Sicuramente è un buon momento per affrontare la Roma, arrivando da risultati così positivi. Ma servirà tanto carattere, convinzione e sacrificio"

E personalmente? "Penso di non essere quasi mai soddisfatta. Spero di poter fare e dare di più: sicuramente impegnandomi arriverà qualcosa di positivo per me ma soprattutto per la squadra".