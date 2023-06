Milan Femminile, terminata ufficialmente l'avventura in rossonero per Lindsey Thomas

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo due stagioni in rossonero, Lindsey Thomas, attaccante francese classe 1995, lascia la squadra di Ganz per vestire la maglia bianconera, grazie a un accordo biennale che legherà la calciatrice alla Juventus Women fino al 30 Giugno 2025. L’ex rossonera era arrivata al Milan nell'estate del 2021, reduce da due stagioni in giallorosso, la Coppa Italia vinta proprio contro la squadra di Ganz ai rigori e il titolo come migliore marcatrice della squadra nella stagione 2019-2020.

Nella prima parte della sua avventura in rossonero, la giovane calciatrice francese ha avuto l’opportunità di esordire sul grande palcoscenico europeo della UEFA Women's Champions League, prendendo parte sia alla semifinale del primo turno preliminare contro il Zurigo, che alla finale contro l'Hoffenheim. Da non dimenticare, inoltre, la rete in semifinale di Supercoppa Italiana contro la Roma di Spugna, gol che contribuì alla qualificazione in finale, persa poi contro la Juventus per 2-1.

Seppur quest’anno abbia inciso meno rispetto alla scorsa stagione, il rendimento maggiore di Lindsey Thomas risale alla prima parte del Campionato, con due doppiette consecutive contro Como e Fiorentina, durante la nona e la decima giornata di Serie A Femminile. In Coppa Italia, invece, l'ex rossonera ha inciso maggiormente nella gara contro la Lazio, realizzando una rete e due assist e contribuendo al risultato finale di 7-0 per la squadra di Ganz (con sette marcatrici diverse a segno) e alla conseguente qualificazione ai quarti di finale della competizione.

In totale, 62 presenze tra campionato, Champions e altre coppe, 22 reti, l'importante esperienza nella UEFA Women's Champions League, ma anche qualche momento più difficile lungo il tragitto. Insomma, proprio come afferma nel suo ultimo post pubblicato su Instagram, “due anni impegnativi, con alti e bassi, ma sicuramente un’esperienza che servirà per il futuro”.