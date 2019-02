Morace a MTV: "Bene il primo tempo, poi il gol subito per un nostro svarione ci ha tagliato le gambe. Vogliamo vincere le altre partite"

Carolina Morace ha parlato a Milan Tv dopo la partita persa oggi contro la Juventus: “Loro hanno fatto la loro partita, hanno giocato benissimo. Noi abbiamo retto nel primo tempo ma subire gol su uno svarione nostro taglia un po’ le gambe. Non bene il secondo tempo quando ho chiesto di aprire il gioco ma ci siamo intestardite al centro. Ci sono ancora tante partite, noi dobbiamo fare il nostro campionato. Le due sconfitte con Fiorentina e Juventus ci stanno, ci mancano i punti persi nel girone di andata. Loro sono due squadre fatte per la Champions, noi è solo da quest’anno che abbiamo la squadra. C’eravamo, avevamo avuto due risultati all’andata ma non siamo riusciti a mantenerli. Non sono due partite giocate male, abbiamo creato ma non siamo riuscite a concretizzare. Le ragazze saranno scariche ma dobbiamo rimboccarci le maniche e vincere le partite che abbiamo vinto all’andata”.