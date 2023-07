Primavera femminile, per l'ex mister Andolfo opportunità in Serie B

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo l’avventura alla guida delle giovanili del Milan Femminile per il tecnico Fabio Andolfo c’è la possibilità di approdare in una prima squadra ripartendo dalla Serie B femminile. Secondo quanto raccolto da TMW l’ex rossonero è nel mirino di Hellas Verona, Chievo Verona e Pavia che avrebbero già avuto dei contatti con lui per la prossima stagione. Su Andolfo c’è inoltre l’interesse di alcune squadre importanti e ambiziose in Serie C.