Refiloe Jane: "Con il mio talento spero d'ispirare la prossima generazione"

Refiloe Jane, centrocampista sudafricana fresca di rinnovo col Milan Femminile, ha parlato a Milan TV di cosa vuol dire poter essere un esempio per i più giovani: “Non è scontato poter ispirare le persone con il mio talento. Di solito mi dico che il talento che mi è stato donato ha un motivo. Quando lo uso non lo faccio solo per me stessa ma anche per tutti i bambini che mi guardano. Le mie qualità devono rappresentare una motivazione specialmente per la gente del Sudafrica, il mio paese. Il fatto che io venga da un paese difficile dimostra che, se si hanno un sogno e un supporto adeguato nessun sogno è irrealizzabile. Con la creazione della Fondazione Refiloe Jane spero d’ispirare la prossima generazione. Voglio restituire ai bambini il supporto che ho avuto giocando a calcio. Voglio aiutarli a realizzare i loro sogni, che siano la possibilità di studiare o di giocare a calcio o di vita in generale. Vorrei cambiare la prossima generazione”.