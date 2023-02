Serie A Femminile, alle 12:30 il sorteggio della Poule Scudetto: le info

Fonte: tuttomercatoweb.com

Terminata la stagione regolare la Serie A femminile guarda al futuro e alla grande novità di questa stagione: le due Poule che definiranno i verdetti della stagione in vetta come in coda.

Entrambe vedranno scendere in campo cinque squadre in gare d’andata e ritorno con ognuna di esse che dunque giocherà altre otto gare osservando due turni di riposo nel corso della post-season. I punti conquistati nella stagione regolare, così come la differenza reti e i risultati degli scontri diretti, si porteranno avanti anche in questa fase per delineare la classifica finale. Dalla Poule Scudetto – a cui partecipano le prime cinque – arriveranno le due qualificate alla prossima Women’s Champions League oltre che la vincitrice del titolo, mentre dalla Poule Salvezza – a cui parteciperanno le altre cinque – arriverà l’unica retrocessione diretta in Serie B e la squadra che dovrà spareggiare con la seconda in classifica della cadetteria per il posto nella prossima Serie A. Questa la situazione attuale in attesa dei calendari che saranno sorteggiati oggi alle 12:30