Serie A Femminile, clean sheet e 0-3: importante successo per le rossonere contro l'Empoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mancano ormai solo quattro giornate alla fine di un'altra stagione ricca di emozioni, sfide e tanti colpi di scena. La diaciannovesima giornata di Serie A Femminile si è aperta con la vittoria del Sassuolo per 3-0 sul Pomigliano, risultato che aveva portato momentaneamente le emiliane al terzo posto in classifica e a più uno sul Milan, in attesa della sfida della squadra di Ganz contro l'Empoli. L'importante successo delle rossonere, il 3-0 al Centro Sportivo di Petroio contro la squadra di Ulderici è fondamentale ai fini della classifica, considerato anche il pesante risultato della Roma che si è imposta sull'Hellas Verona per 7-1. La distanza non cambia: 5 punti e solo 3 gare da giocare in totale. La posta in gioco, però, è alta, perché in ballo c'è sempre il secondo posto e l'opportunità di guadagnare il pass per le qualificazioni in Champions League. E' chiaro, quindi, che il leitmotiv debba continuare a essere "vietato sbagliare" e che le ultime gare dopo la sosta per la pausa nazionali (contro Pomigliano, Inter e Juventus) siano di fatto decisive per stilare la classifica definitiva di questa stagione.

Nonostante la prima fase di gioco impostata dalla squadra di Ulderici, è di fatto il Diavolo a sbloccare la gara al 4': assist di Agard e conclusione in rete di Capitan Bergamaschi. Per il Milan non potrebbe esserci inizio migliore: la squadra di Ganz guadagna fiducia e risulta molto più compatta in campo, precisa in entrambe le fasi di gioco, tanto da costruire al 18' un'altra azione prolungata che porta infine alla rete del raddoppio firmata da Lindsey Thomas. Due minuti dopo, al 20’, è di nuovo la squadra di Ganz a essere pericolosa, con una super azione personale di Bergamaschi, il tiro respinto dalla difesa avversaria, la ribattuta di Alia Guagni e il tacco di Thomas non incisivo con la palla che finisce comodamente tra le mani di Capelletti. Nella ripresa arriva anche il terzo centro: siamo al minuto 55 ed è di nuovo la giocatrice francese ad andare in rete su assist di Linda Tucceri Cimini (per Thomas si tratta della sua terza doppietta personale in questa Serie A). Nel finale di gara occasioni per entrambe le squadre, prima per l'Empoli all'85' con Dompig che prova la conclusione ma trova dall'altra parte una pronta e sicura Laura Giuliani , e poi con Boureille all’88’ con una potente conclusione dalla distanza centrale che finisce comodamente nelle mani di Capelletti. Triplice fischio finale e il Milan chiude il match sullo 0-3: un risultato pienamente meritato e mai messo in discussione.