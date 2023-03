Serie A Femminile, date e orari delle prime due giornate di Poule

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha comunicato date e orari delle prime due giornate della seconda fase della Serie A Femminile. A bagnare l'esordio di questa nuova formula con le due Poule - Scudetto e Salvezza - sarà la sfida fra Fiorentina e Roma che si giocherà venerdì pomeriggio per permettere poi alle giallorosse di riposare un giorno in più in vista della sfida contro il Barcellona in Women's Champions League. Questo il calendario delle prime due giornate:

Prima giornata

Poule Scudetto

Fiorentina-Roma venerdì 17/03 ore 18:00

Juventus-Milan sabato 18/03 ore 15:00 (diretta La7)

Riposa: Inter