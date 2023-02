Serie A femminile, la classifica aggiornata: il Milan si conferma quarto

Il Milan femminile di Ganz ha vinto l'ultima partita della prima parte di campionato contro il Como, vincendo in casa delle lariane con il netto risultato di 4-0. Le rossonere sono ora quarte in classifica a un punto dalle cugine dell'Inter e a meno 6 dal secondo posto. Questa la classifica completa:

Roma 48

Juventus 40

Inter 35

Milan 34

Fiorentina 34

Sassuolo 17

Pomigliano 14

Parma 13

Como 11

Sampdoria 10

A questo punto il campionato si dividerà in due poule: una con le prime cinque squadre (dalla Roma alla Fiorentina, Milan compreso) che si contenderanno Scudetto e secondo posto per la Champions League; l'altra con le ultime cinque squadre che invece lotteranno per non retrocedere. Inizia una nuova fase di campionato ma con i punti accumulati nella prima.