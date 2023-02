Serie A Femminile, le rossonere terminano la regular season con il poker contro il Como

La diciottesima giornata di Serie A Femminile si è aperta non solo con la vittoria delle nerazzurre per 3-1 sulla viola di Panico, ma anche con il successo del Sassuolo sul Pomigliano e con l’1-0 della Roma di Spugna sulla Sampdoria, che consolida di fatto il primo posto in solitaria a quota 48 punti. La squadra di Ganz, invece, reduce da due vittorie consecutive in Campionato, è impegnata nella trasferta contro il Como di de la Fuente, attualmente nella fascia bassa della classifica, al penultimo posto e a quota 11 punti.

L’approccio alla gara da parte delle rossonere è ottimo, tanto da trovare la rete del vantaggio già al 7’ di gara con l’accelerazione sulla fascia di capitan Bergamaschi, l’assist in area e la bellissima conclusione in spaccata di Martina Piemonte. Minuto dopo minuto il Milan continua ad avere le redini della gara, sfiorando il raddoppio in diverse occasioni, come al 28’ con l’ottimo recupero palla di Valentina Bergamaschi, che scatta sulla fascia e crossa in area, ma non trova la deviazione finale di Piemonte. Allo scadere dell’ultimo minuto di recupero, però, la superiorità di gioco della squadra di Ganz viene premiata con la rete dello 0-2, grazie alla punizione calciata da Sara Thrige Andersen e alla deviazione direttamente in porta di Lipman. Nella ripresa, le rossonere riescono a creare (e a concretizzare) diverse occasioni, tanto da trovare prima la rete del tris al 47’, con l’azione nata anche questa volta da una punizione di Thrige che trova la deviazione di testa della bomber Piemonte, e poi il poker finale al 59’ con il cross in area di una perfetta Bergamaschi e la conclusione al volo di destro di Vigilucci.

Si chiude in questo modo la regular season della stagione di Serie A Femminile 2022-2023. La seconda fase di questo campionato riprenderà dopo due settimane di pausa, nel weekend del 18-19 Marzo con le ultime gare decisive da vivere tutte d’un fiato. Se da un lato, infatti, Roma, Juventus, Fiorentina, Inter e Milan lotteranno per la poule Scudetto, dall’altro lato Sassuolo, Pomigliano, Parma, Como e Sampdoria si sfideranno per la poule salvezza. Prima, però, altri due appuntamenti fondamentali per la squadra di Ganz, la doppia sfida contro la Roma di Spugna, per la semifinale di Coppa Italia.