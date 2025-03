Serie A Femminile, Poule Scudetto: clean sheet tra Fiorentina e Milan, Giuliani protagonista

La seconda fase del campionato di Serie A Femminile eBay si apre con i successi nella poule salvezza della Lazio sulla Sampdoria e il tris del Sassuolo sul Napoli. Nella poule scudetto, invece, la Juventus capolista si impone con un pirotecnico 4-3 sulle campionesse in carica della Roma, al termine di un match caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte. Il Milan di Bakker debutta con un pareggio a reti inviolate contro la Fiorentina al Viola Park, grazie soprattutto a una prestazione straordinaria di Laura Giuliani, decisiva con interventi determinanti per mantenere il risultato inchiodato sullo 0-0.

Il match

La sfida si accende sin dalle prime battute. Al 10’, il Milan costruisce la prima grande occasione con un retropassaggio di Ijeh per Arrigoni, chesi coordina e calcia dal limite dell’area trovando la pronta risposta di Fiskerstrand. La Fiorentina risponde al 27’ con un colpo di testa pericoloso di Boquete su cross di Bredgaard, ma Giuliani è reattiva e blocca il tentativo. L’azione più insidiosa della prima frazione arriva al 43’: Bonfantini pennella un cross perfetto per Bredgaard, che calcia di prima intenzione colpendo però il palo esterno.

Nella ripresa, la Fiorentina parte forte e sfiora il vantaggio al 50’, quando Snerle imbuca per Bonfantini che si presenta a tu per tu con Giuliani, ma la numero uno rossonera respinge sopra la traversa. Il Milan cresce col passare dei minuti e al 60’ si rende pericoloso con una conclusione insidiosa di Koivisto su assist di Dompig, neutralizzata da Fiskerstrand. Al 75’ arriva l’episodio chiave del match: il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla Fiorentina per un fallo di Rubio su Catena. Dagli undici metri si presenta Boquete, ma Giuliani si supera e intercetta il penalty, mantenendo il punteggio in equilibrio. Nel finale, il Milan sfiora il colpo da tre punti con una conclusione dal limite di Stokic che termina di poco a lato.

Una gara intensa e combattuta, in cui le rossonere resistono alla pressione viola grazie a una prestazione difensiva solida e alla straordinaria prova di Laura Giuliani, autentica protagonista del match.