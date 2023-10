Serie A Femminile, tre punti fondamentali per il Milan di Ganz che supera il Napoli nel recupero

Terminata la sosta per la pausa nazionali, è giunto il momento di ritornare alle emozioni e alle sfide della stagione 2023-2024 di Serie A Femminile. La seconda giornata si apre di fatto con il secondo poker consecutivo della Roma Campione d’Italia contro il Como al Tre Fontane, prosegue poi con la squadra di Ganz che vola in trasferta contro le partenopee alla ricerca dei primi tre punti stagionali, per poi chiudersi domani con il match tra Inter e Fiorentina.

La gara di oggi allo stadio Piccolo di Cercola inizia di fatto con una fase di studio tra le due squadre. Sono poche infatti le occasioni da entrambi i fronti, con il Milan che prova ad essere aggressivo nel primo quarto d’ora, prima con Cernoia e poi con il salvataggio sulla linea su Marinelli, ma con la palla che in entrambe le occasioni non trova la deviazione decisiva in rete. Nei minuti successivi, il match vede una fase di stallo, con alcuni errori su entrambi i fronti, sia in fase difensiva che in costruzione. Verso la fine della prima frazione di gioco, la squadra di Ganz prova a essere più pericolosa e decisiva con la bella azione tra Staskova e Grimshaw e con la conclusione della numero 11 che finisce alta sulla traversa. Ciononostante, il primo tempo termina con un brivido per le rossonere, con il tiro di Banusic e la parata fondamentale di Giuliani che salva il risultato.

Nella ripresa, il Milan rientra con maggiore grinta e ordine in campo, tanto da sfiorare la rete dello 0-1 al 48’ con il tiro di Staskova che viene deviato e finisce direttamente tra le braccia di Bacic. In seguito a una fase di stallo in cui il risultato resta bloccato sullo 0-0, sono le partenopee a proporsi in attacco, prima al 72’ e poi al 77’, con Banusic che in entrambe le occasioni va alla conclusione alta sulla traversa. Sul fronte opposto, invece, le rossonere sfiorano la rete all’84’ con il palo colpito da Dompig, in seguito alla deviazione di Bacic. Siamo ormai giunti ai titoli di coda del match, quando quasi allo scadere dei 7 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il Milan riesce a sbloccare il risultato e a trovare la rete del vantaggio, con Laurent che approfitta di una situazione caotica in area, prende palla e va alla conclusione forte e precisa in rete.

Il Milan conquista così la prima trasferta stagionale e porta a casa tre punti pesanti, in attesa della prossima sfida di Serie A, il big match contro la Juventus di Montemurro in programma sabato 7 Ottobre alle ore 19:00.