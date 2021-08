WCL, testa alta per il Milan nonostante l'eliminazione: "La stagione è solo all'inizio"

Dopo la vittoria per 2-1 contro lo Zurigo, il Milan Femminile aveva la ghiotta occasione di poter accedere al tabellone principale della Women's Champions League, ma le rossonere di mister Maurizio Ganz - questa sera - sono cadute per mano dell'Hoffenheim nella finale della fase preliminare della massima manifestazione continentale. 2-0 in favore delle tedesche il risultato finale, maturato grazie alle reti di Brand e Hartig.

️ 90'+3

È FINITA #HoffenheimMilan 2-0 ❌

Termina la corsa in #UWCL delle rossonere. Brave e grazie lo stesso ragazze: la stagione è solo all'inizio, avanti con fiducia#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/pbWVNnF3tn — AC Milan (@acmilan) August 20, 2021