Ascoli-Milan Futuro 2-2, il tabellino della sfida del "Del Duca"

Di seguito il tabellino di Ascoli-Milan Futuro, partita valida per la 23ª giornata di Serie C, girone B

ASCOLI - MILAN FUTURO 2-2

MARCATORI: 46' Ianesi, 60' Forte, 62' Sandri, 87' D'Uffizi

ASCOLI (4-3-1-2): Livieri; Alagna, Gagliolo (82' Tirelli), Piermarini, Maurizii (66' Adjapong); Varone, Bando (66' Bertini), Marsura (82' D'Uffizi); Tremolada (66' Silipo); Forte, Corazza. A disp.: Sciammarella, Raffaelli, Curado, Menna, Lo Scalzo, Maiga Silvestri, D’Amore, Toma, Gagliardi, De Witt. All.: Domenico Di Carlo.

MILAN FUTURO (3-5-2): Raveyre; Coubis, Camporese (76' Bozzolan), Minotti; Fall (20' Bartesaghi), Stalmach (76' Zeroli), Sandri (84' Gala), Malaspina, D’Alessio (84' Magni); Ianesi, Magrassi. A disp.: Nava, Mastrantonio, Hodzic, Sia, Omoregbe, Paloschi. All. Daniele Bonera.

ARBITRO: Mirabella di Napoli.

ASSISTENTI: Nigri di Trieste e Masciale di Molfetta.

IV UFFICIALE: Velocci di Frosinone.

NOTE: 2' di recupero nel primo tempo, 6' nel secondo tempo. Espulso Gala all'84' per fallo di reazione. Ammoniti Bondo e Forte per l'Ascoli; Fall, Bartesaghi e Raveyre per il Milan Futuro.