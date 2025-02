Bonera a forte rischio esonero dopo l'ennesima sconfitta di ieri

Una nuova sconfitta per Milan Futuro, la dodicesima stagionale in campionato e questa volta ancora più pesante perché arrivata contro la Lucchese diretta concorrente per la salvezza. Secondo quanto riporta il collega Matteo Moretto, di Relevo, il tecnico Daniele Bonera sarebbe molto vicino all'esonero. I rossoneri sono terzultimi in classifica.