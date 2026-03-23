ufficiale Federico Colombo prolunga con Milan Futuro

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Il Milan continua a investire nel suo futuro tramite il progetto di Milan Futuro. Il club rossonero in queste ore ha comunicato l'ufficialità del rinnovo di Federico Colombo, difensore centrale classe 2007 che in questa stagione sta giocando soprattutto in Primavera, di cui è un titolarissimo e un punto fermo. Sono 25 presenze in totale con la formazione di mister Giovanni Renna: ma Colombo ha assaggiato anche la Serie D, anche se ancora solo dalla panchina, con cinque convocazioni complessive.

Il comunicato ufficiale del club milanista sul rinnovo di Federico Colombo: "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Federico Colombo. Il difensore, classe 2007 e da nove stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".