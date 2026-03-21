Milan Futuro, domani c'è la Nuova Sondrio. Designata la squadra arbitrale
Dopo il successo nell’ultimo turno contro l’Oltrepò, valso ai rossoneri il secondo posto in classifica, il Milan Futuro torna in campo domenica 22 marzo alle ore 14:30, allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, contro la Nuova Sondrio. La gara sarà visibile in diretta su AC Milan Official App.
È stato designato l'arbitro della sfida: Francesco Fermo, della sezione di Torre Annunziata. A completare l'organico gli assistenti-guardalinee Salituro e Ventre.
SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 54
Milan Futuro 45
Villa Valle 43
Casatese Merate 43
ChievoVerona 43
Leon 42
Brusaporto 42;
Scanzorosciate 39
Oltrepò (-3) 37
Virtus CiseranoBergamo 37
Castellanzese 36
Caldiero Terme 36
Real Calepina 36
Breno 30
Varesina 25
Pavia 25
Nuova Sondrio 22
Vogherese (-6) 8.
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