Serie D, Girone B: la classifica aggiornata dopo il pari tra Milan Futuro e Nuova Sondrio
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Il Milan Futuro "inciampa" in casa contro la Nuova Sondrio, che nonostante sia andata in svantaggio per ben due volte è riuscita a tornare a casa dalla trasferta di Solbiate Arno con un punto che potrebbe permetterle di sognare la salvezza in queste ultime giornate. Di seguito la classifica di Serie D, Girone B, aggiornata dopo i risultati del pomeriggio.
SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caretese 57
Milan Futuro 46
Chiebo 46
Leon 45
Villa Valle 44
Casatese Merate 43
Scanzorosciate 42
Brusaporto 42
Ciserano Bergamo 40
Oltrepò 39
Caldiero 39
Castellanzese 36
Real Calepina 36
Breno 30
Varesina 28
Pavia 28
Sondrio 23
Vogherese 11
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