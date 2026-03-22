Serie D, le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Nuova Sondrio
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Di seguito le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Nuova Sondrio, match valido per la 28° giornata di Serie D
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN FUTURO - Torriani, Cappelletti, Karaca, Sala, Vladimirov, Zukic, Branca, Geroli, Magrassi, Sardo, Traore. A disp. Longoni, Dalpiaz, Pagliei, Piermarini, Seedorf, Cissè, Menon, Asanji, Ossola. All. Massimo Oddo
NUOVA SONDRIO - Uccelletti, Zaccone, Marras, Belecco, Badjie, Longo, Zingone, Neri, D'alpaos, Martinez, Vasil. A disp. Suarez Santos, Maffia, Bertoni, Schiavino, Kanta, De Angelis, Lipari, Donnarumma, Kimolo. All. Marco Amelia
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MILAN FUTURO
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