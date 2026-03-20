Milan Futuro, prossimo impegno e classifica aggiornata

Milan Futuro, prossimo impegno e classifica aggiornataMilanNews.it
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Oggi alle 07:25MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio

Dopo il successo nell’ultimo turno contro l’Oltrepò, valso ai rossoneri il secondo posto in classifica, il Milan Futuro torna in campo domenica 22 marzo alle ore 14:30, allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, contro la Nuova Sondrio.

SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Folgore Caratese 54
Milan Futuro 45
Villa Valle 44
ChievoVerona 43
Casatese Merate 43
Leon 42
Brusaporto 42
Scanzorosciate 39
Oltrepò 37
Virtus Ciserano Bergamo 37
Castellanzese 36
Caldiero Terme 36
Real Calepina 36
Breno 30
Varesina 25
Pavia 25
Nuova Sondrio 22
Vogherese 8