Bonera: "Contro il Pineto Calcio opportunità per far si di continuare questo percorso"

Nel giorno della vigilia del prossimo impegno di campionato del Milan Futuro, mister Daniele Bonera ha presentato la sfida contro il Pineto Calcio, reduce dalla bella vittoria contro l'Ascoli ed al momento 15esimo in classifica:

"Domani arriva un'altra partita complicata dopo la bella prestazione di Perugia. Quindi siamo già orientati e direzionati mentalmente verso questa sfida, che ci vede giocare sì in casa ma contro una squadra che fa dell'agonismo comunque una lotta importante. Squadra attenta, applicata. Abbiamo preparato vedendo anche le partite che hanno affrontato dopo il cambio di allenatore, ed è una squadra molto organizzata. Sarà difficile".

Sul momento della squadra

"La squadra crede nel lavoro quotidiano, come del resto ho sempre creduto io anche da giocatore, e faccio lo stesso da allenatore. In questi momenti nei quali non arrivano i risultati, la squadra è sempre stata disponibile. Ha sempre accettato quelle che erano poi le mie proposte, e sono contento appunto di avere vinto una partita importante in un campo ostico come Perugia. Però dobbiamo dare seguito già da domani a quello che è il nostro percorso".

Sulla vittoria di Perugia

"Perugia è stata la vittoria del gruppo, perché nonostante avessimo delle assenze, insomma, la squadra si è ben comportata. i giocatori che avevano meno spazio sono stati davvero bravi. Rispetto a Perugia recupereremo dei giocatori, poi ci sarà qualche giocatore che ovviamente arriverà dalla prima squadra. Però come ho detto sono contento e penso che l'importante sia l'unità d'intenti del gruppo".

Sul percorso del Milan Futuro

"Il nostro percorso inizia l'8 luglio, qui, a Milanello. Quindi penso che la vittoria di Perugia non sia difatti l'inizio ma solo un piccolo tassello che mettiamo dentro a quello che è il bagaglio di crescita di tutti noi. Di me, lo staff, di tutti i giocatori e dell'ambiente, a dimostrazione che il percorso e il progetto inizia da lontano, e sicuramente Perugia è soltanto un piccolo tassello. Non avevo bisogno di questa vittoria per né conferma né eventualmente, con una sconfitta, demolire tutto quello che pensavo già dall'8 luglio fino ad oggi. Domani avremo un'altra partita, un'altra opportunità diciamo, per far si di continuare questo percorso".