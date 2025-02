Bonera dopo la sconfitta: "Fallo da rigore fuori area. Adesso ogni partita è molto importante"

Nel pomeriggio di ieri il Milan Futuro ha subito un'altra sconfitta in casa della Pianese per 1-0. Nella prima di Mauro Tassotti come collaboratore tecnico, i rossoneri non sono riusciti a invertire la rotta del loro campionato, complici delle decisioni arbitrali discutibili come il rigore assegnato ai padroni di casa per un fallo che sembrava essere avvenuto al di fuori dell'area di rigore. Mister Daniele Bonera è intervenuto ai microfoni di Milan Tv al termine della partita. Le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Partirei dal secondo tempo positivo, in dieci: la squadra si è compattata e ha cercato di rispondere alle avversità del campo, della squadra avversaria, di essere in inferiorità numerica. La squadra ha mantenuto il campo con ordine rischiando mai o poco ed essendo pericolosa: penso alla girata di Quirini su cui ha fatto una grande parata il loro portiere. Al di là di questo il secondo tempo è positivo. Il primo tempo un pochino meno ma è molto condizionante ai fini del risultato e dell'inferiorità l'occasione del rigore, perché penso che addirittura fosse fuori area. Da lì la partita è cambiata"

Sulla rosa mutata: "Abbiamo messo dentro giocatori esperti che possono dare una mano a quella che è la situazione di avversità. Abbiamo fatto una squadra decisamente giovane nei primi mesi, per scelta: con le difficoltà del caso sapevamo che comunque questa categoria richiedeva giocatori di esperienza. Credo che il gruppo abbia una certa consistenza anche come personalità, chiaro che ogni partita diventa molto importante".