Bonera: "Mi stanno dando tutti i mezzi per far si che questo percorso sia il meno altalenante possibile"

vedi letture

Intervistato da Milan TV, Daniele Bonera ha per la prima volta parlato di ambizioni, progetto ed obiettivi come allenatore del Milan Futuro. Queste le sue dichiarazioni.

Sul progetto Milan Futuro

"Questo progetto, Milan Futuro, mi è stato presentato con quella idea di formare giocatore e far sì che questi ragazzi crescano dal punto di vista umano e ovviamente calcistico e che siano più vicini a quelle che sono poi le richieste della prima squadra. Quindi questo è l'imput principale. Ovviamente attraverso i risultati positvi questo percorso sarà più o meno semplice".

Sulle difficoltà iniziali

"Avremo delle difficoltà però credo che siamo strutturati, a partire dall'alto. Mi stanno dando tutti i mezzi per far si che questo percorso sia il meno altalenante possibile, ammesso e concesso che siamo consapevoli che ci sarà delle difficoltà, ma queste ci devono dare forza e motivazione".

Le prime sensazioni da allenatore del Milan Futuro

"Tantissimi stimoli. Ovviamente tanta emozione per quella che mi vedrà responsabile diretto di questo nuovo progetto che, oltretutto, mi rende molto orgoglioso perché avrò una grande responsabilià: quella di far crescere i ragazzi e far sì che questi possano andare in prima squadra ed affrontare un po' più preparata, più pronta, rispetto a quello che offriva il campionato Primavera che è un campionato di intermezzo che prepara i giovani ma, secondo me, avevano ancora uno scalino di differenza rispetto a quella che è poi l'esigenza della prima squadra".