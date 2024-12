Bonera: "Ragazzi abitualmente in prima squadra: dimostrazione che il progetto c'è e funziona"

Ultima partita del girone d'andata domani alle 15 per il Milan Futuro di mister Daniele Bonera. Dopo la vittoria in casa contro il Gubbio, i giovani rossoneri domani affronteranno la trasferta contro il Vis Pesaro, squadra in forma che arriva da tre vittorie consecutive che l'hanno portata nella top cinque della classifica del gruppo B. Alla vigilia della sfida ha parlato proprio l'allenatore rossonero, ai microfoni di Milan Tv. Le sue dichiarazioni.

Sul periodo recente: "Nell'ultimo periodo abbiamo fatto delle buone prestazioni contro delle squadre che ci stanno davanti in classifica. A Terni forse il risultato è stato severo con una prestazione che era stata buona; buona partita a Campobasso dove forse meritavamo qualcosina in più; bella vittoria con il Gubbio anche se potevamo chiuderla prima. Il percorso mi sembra essere giusto, ne parlo spesso con i ragazzi. Vedo nei loro occhi la voglia di emergere in una categoria complicata"

Sull'esperienza che sta crescendo: "Il mio lavoro è anche quello di far comprendere ai ragazzi quali sono le necessità della categoria, senza rinunciare all'input iniziale: creare dal basso, avere il possesso palla, il controllo della partita. Ogni tanto però fa bene usare il mestiere e i ragazzi stanno cercando di imparare in fretta"

Sulla crescita della squadra: "Io credo che il gruppo sta crescendo e anche nelle individualità vediamo che abitualmente in settimana o domenica vengono convocati dei ragazzi in prima squadra: questo è la dimostrazione che il progetto c'è e funziona"

Sull'avversario di domani: "La Vis Pesaro è un'ottima squadra, ha idee di calcio interessanti: hanno fatto tanti punti ed è un campo difficile per tutti quanti. Da affrontare con la giusta mentalità ma su quello sono sicuro che la squadra farà una grande prestazione"

Sulle frequenti proteste delle tifoserie avversarie contro le seconde squadre: "Noi abbiamo massima umiltà e massimo rispetto per le squadre che affrontiamo e anche per le loro tifoserie: poi ognuno è libero di manifestare il proprio dissenso. Lungi da noi sminuire la categoria e non dare la giusta importanza a quello che è il fattore della territorialità delle squadre"

Sul 125° anniversario: "La nostra priorità è di poter dare il nostro contributo in questo weekend che vede impegnata la prima squadra in una partita importante, noi, la Primavera chen giocherà con la Juventus. Siamo molto vicini al festeggiamento di un club così grande che mi ha visto partecipe in tanti anni importanti. Speriamo bene in un weekend vittorioso per tutto il mondo Milan".