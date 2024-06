Camarda, Zeroli, Simic, Jimenez e non solo: i protagonisti della presentazione del Milan Futuro

Nella video-presentazione del Milan Futuro, la squadra under23 del Club rossonero che prenderà parte al campionato di Serie C 2024-2025, sono esaltati i seguenti protagonisti, i quali, con moltra probabilità, costituiranno la colonna centrale del gruppo di Daniele Bonera: ci sono Francesco Camarda, Kevin Zeroli, Jan-Carlo Simic, Alex Jimenez, Davide Bartesaghi, Noah Raveyre e Davide Bartesaghi.

The 𝓕𝓾𝓽𝓾𝓻𝓸 is bright #MilanFuturo is ready to compete in Serie C 2024/25!#SempreMilan pic.twitter.com/2jh7fn0o0Y