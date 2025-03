Camporese: "Remando dalla stessa parte i valori vengono fuori. Uno stimolo avere a che fare con i giovani"

vedi letture

Il Milan Futuro entra nella fase calda della sua stagione: i rossoneri allenati da mister Massimo Oddo questo weekend giocheranno in casa dell'Arezzo la prima partita delle ultime sei in programma in questo campionato. Se la salvezza dista 12 punti ed è molto complicata, l'under 23 milanista deve cercare di fare più punti possibili per conquistare almeno un posto ai playout. Ai microfoni di Milan Tv ha preso la parola Michele Camporese, capitano e difensore della squadra, arrivato nel mercato di gennaio. Le sue parole.

Sul momento attuale: "Non è un momento facile ma credo che rimanendo tutti compatti, remando tutti dalla stessa parte i valori alla lunga possono venire fuori. In questi momenti così delicati della stagione la consapevolezza di rimanere con il gruppo unito e di remare dalla stessa parte può permetterci di arrivare ai risultati che tutti speriamo"

Sulla scelta di Milan Futuro: "Io ho fatto una carriera prevalentemente al Sud: sicuramente volevo avvicinarmi alla famiglia. Essere sceso di categoria non conta, volevo che ci fosse un progetto dietro, una società solida: il Milan ha tutti questi attributi. Poi è qualcosa di diverso, potrebbe essere lo stimolo giusto anche per me, avere a che fare con più giovani".

Sull'ambientamento: "Mi sono calato bene, il gruppo è sano: sono tutti ragazzi, un po' acerbi sotto tanti punti di vista, ma il percorso che devono fare è di crescita e le società stanno cercando di mettere qualche elemento di calcio già giocato, come nel mio caso. Cercare di limare questi dettagli che si possono vivere nella quotidianità, nell'allenamento, nella preparazione della partita"

Su come aiuta i giovani: "I consigli che gli do sono quelli di non ripetere gli errori che ho fatto io dodici anni fa. Mi sento di farli crescere nello svolgere il lavoro con l'applicazione, a quella età lì magari non tutti i giorni si lavora con la testa giusta. Posso solamente spronarli e cercare di migliorarli quotidianamente. In alcune situazioni mi ci rivedo, per questo cerco di stimolarli dicendogli di non perdere tempo, visto che hanno questa occasione di essere in una piazza importante come il Milan: sfruttare la visibilità che ha e tutto quello che può essere di buono per loro"