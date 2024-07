Coppa Italia Serie C, ecco contro chi potrebbe giocare il Milan Futuro nel secondo turno

Nella giornata di ieri non solo è stato presentato a Milanello il progetto del Milan Futuro, la squadra under 23 rossonera che competerà nel girone B del campionato di Serie C a partire da questa stagione. In concomitanza con l'evento in cui hanno preso la parola Zlatan Ibrahimovic e Daniele Bonera, infatti, è arrivata anche la comunicazione del sorteggio del Primo Turno della Coppa Italia di Serie C, competizione a cui il Milan Futuro prenderà regolarmente parte.

I rossoneri sono stati accoppiati con il Lecco, reduce dalla retrocessione dalla B alla C. La partita si disputerà in trasferta allo Stadio Rigamonti-Ceppi il prossimo 10 agosto alle ore 18. I rossoneri sanno già chi potrebbero essere gli avversari in caso di storico passaggio del turno: il Secondo Turno si disputerebbe il 17 agosto alle ore 21 in casa della vincente della sfida tra Renate e Novara.