Coubis a Milan Tv: "Ora abbiamo la foga per continuare a vincere: dobbiamo salvarci"

Il Milan Futuro ha vinto ieri la sua seconda partita consecutiva in campionato per la prima volta in questa stagione: dopo il 3-2 sul Campobasso a Solbiate Arno della scorsa settimana, ieri i rossoneri hanno vinto in Liguria lo scontro diretto contro il Sestri Levante per 2-1 in rimonta. Un risultato che avvicina i playout e che lascia ancora qualche speranza di salvezza diretta. Ai microfoni di Milan TV è intervenuto il centrale Andrei Coubis.

Sullo scontro con l'attaccante Parravicini: "L'abbiamo affrontata come ci ha detto il mister: sapevamo che la palla lunga sul loro attaccante era solo un lavoro di scappare e stringere. Per quanto riguarda la prova fisica, personalmente è il mio pane".

Sul tiro che ha propiziato il gol del raddoppio: "La voglia di fare gol c'è sempre, poi non sto qua a dire che era un bel tiro: l'importante è che era nell'angolino, il portiere l'ha respinta e poi è arrivato Ianesi e ci ha pensato lui. Io ho solo proseguito la corsa per andare ad abbracciarlo"

Su cosa è cambiato con queste due vittorie: "Basta solo essere organizzati e affrontare le partite come ci ha detto il mister. Ci ha detto di fidarci di noi stessi e dei nostri mezzi che i risultati sarebbero arrivati: così stiamo facendo, quindi ora abbiamo la foga per continuare a vincere. L'obiettivo è quello perchè dobbiamo salvarci"